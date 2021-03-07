كورونا عالميا: نحو مليونين و600 ألف وفاة والإصابات تتخطى الـ117 مليونا

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليونين واكثر من 600 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة المصابين الاجمالية عتبة الـ117 مليونا، بنحو 90 ألف إصابة، تعافى منهم 92 مليونا وما يقارب من 664 ألف مريض.

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليونين واكثر من 600 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة المصابين الاجمالية عتبة الـ117 مليونا، بنحو 90 ألف إصابة، تعافى منهم 92 مليونا وما يقارب من 664 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وفيما سجلت دول العالم أمس السبت، تراجعاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 405 آلاف و509 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,685 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (1,515 وفاة)، والبرازيل (1,498 وفاة)، والمكسيك (712 وفاة)، وروسيا (441 وفاة)، وإيطاليا (307 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل التي اصبحت بؤرة تعاني من سرعة انتشار الفيروس بين السكان، إذ تقدمت لليوم الخامس على التوالي على اميركا مسجلة (67,477 إصابة)، فيما سجلت اميركا (58,228 إصابة)، يليهما إيطاليا (23,641 إصابة)، وفرنسا (23,306 إصابات)، والهند (18,716 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (537,119 وفاة)، والبرازيل (264,446 وفاة)، والمكسيك (190,357 وفاة)، والهند (157,791 وفاة)، وبريطانيا (124,419 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,653,891 إصابة)، والهند (11,210,799 إصابة)، والبرازيل (10,939,320 إصابة)، وروسيا (4,312,181 إصابة)، وبريطانيا (4,213,343 إصابة).