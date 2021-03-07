ميسي يصوت في انتخابات رئيس برشلونة جديد

أدلى النجم ليونيل ميسي بصوته في انتخابات رئيس جديد لنادي برشلونة، في ظل الشائعات حول رحيل ميسي من النادي.

وهناك ثلاثة مرشحين لرئاسة النادي، جوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريكسا. ولم يدعم ميسي أيًا منهم علنًا، لكن لابورتا أدعى مرارًا أنه المرشح الأفضل للحفاظ على اللاعب الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم 6 مرات.

وكان لابورتا رئيسا سابقا لبرشلونة بين عامي 2003 و2010، وذلك بالتزامن مع تقدم ميسي في الفريق. وأعرب كل من فونت وفريكسا عن ثقتهما في قدرتهما الاحتفاظ بميسي إذا تم انتخابهما أيضا.

وصوت 100 ألف عضو في النادي في الانتخابات كم تم فتح ستة مراكز اقتراع جميع أنحاء كاتالونيا وأندورا، مع تضمين التصويت البريدي لأول مرة على الإطلاق.

بالإضافة إلى ميسي، أدلى سيرجيو بوسكيتس بصوته أيضا اليوم الأحد، كما أكدت المصادر لـ "إسبن" أن جيرارد بيكيه من بين لاعبي الفريق الأول الآخرين المقرر مشاركتهم في الانتخابات.

وبصدد خروج ميسي من النادي، يعتبر كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي المرشحان المفضلان في السباق لانتزاع الرياضي الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، على الرغم من أن أندية مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس يقال إنها حريصة للغاية على شراء اللاعب.

في السابق، قال ميسي إنه لن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله في كامب نو حتى يجري محادثة مع رئيس النادي الجديد. وتجرى انتخابات رئيس برشلونة الجديد اليوم 7 مارس.

وينتهي عقد ميسي البالغ 33 عاما في النادي في يونيو/حزيران وأحد أهم المهام التي تقف أمام الرئيس الجديد هو إقناع المهاجم التوقيع على عقد جديد، بحسب ما نقله موقع "إسبن" الرياضي.