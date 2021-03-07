وعودات بحل أزمة الموظفين العموميين المحالين للتقاعد المبكر

جددت الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين في قطاع غزة، مطالبها بعدول الرئيس محمود عباس عن قراره وإعادة كافة حقوق الموظفين عن الثلاث سنوات الماضية.

وقال الناطق باسم الحملة هاني الشيخ، إن الوقفة التضامنية تأتي احتجاجا على استمرار السلطة بإحالتهم مالياً للتقاعد المبكر وتجديدا لمطالب الموظفين، مبينًا أن هيئة التقاعد لم تقبل ملف المتقاعدين وقامت بتسجيل أسمائهم فقط، ولم تمنحهم حقوقهم التقاعدية.

وأضاف الشيخ، أن الموظفين الذين تخطوا سن الـ60 لم يتقاضوا أي راتب من هيئة التقاعد، معبرًا عن رفضه لهذا القرار.

وتابع: "من حقنا أن نطالب بعودتنا الى الوظيفة العمومية ولدينا نسبة كبيرة من الموظفين لا تتجاوز أعمارهم الـ45 عاماً، ومستمرون في مطالبنا حتى نيل حقوقنا ونقدم يومياً الرسائل والمقترحات للمسؤولين بإعادتنا للوظيفية العمومية وإنصافنا".

وأوضح الشيخ، أن الحملة، سلمت أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح الذين زاروا غزة مؤخرا كُتُبَاً حول القضية وتم وعدها بحلول شاملة.