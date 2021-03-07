الأونروا توضح سبب إلغاء إجازتي يوم المرأة والاسراء والمعراج

أوضح رئيس برنامج التعليم بالأونروا فريد أبو عاذرة، أن قرار إلغاء إجازتي يوم المرأة والإسراء والمعراج، هو قرار استثنائي لهذا العام فقط نظراً للظروف وغياب الطلبة عن المدارس أيام كثيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال في تصريحات لإذاعة صوت القدس، أنه تم اتخاذ القرار كي يستفيد الطلاب من كل دقيقة للتواجد في المدرسة والحصول على حصته من التعليم. لافتاً إلى أن القرار اُتخذ بشكل داخلي وتم التوافق عليه نظراً لكوننا بحاجة لكل دقيقة لتواجد الطلبة في المدارس، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث خلال الأسابيع القادمة.

وأشار إلى أنه من الصعب جداً منح الطلبة إجازات في ظل ذهابهم إلى المدارس 3 أيام فقط في الأسبوع.

وأوضح أنه تم البدء في الفصل الدراسي الثاني وقمنا بعملية تعويض للطلبة بما فاتهم من الفصل الدراسي الأول, ولن ننهي العام الدراسي قبل حصول الطالب على حصته اللازمة من الفصل الدراسي الثاني.

ونوه إلى أن الأونروا تواكب تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الفلسطينية وسنطبق ما في مصلحة الطلاب آخذين في عين الاعتبار سلامة صحتهم.