منخفض جوي نهاية الاسبوع

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن تشهد البلاد منخفضا جويا جديدا نهاية الاسبوع الجاري.

وأعلن الراصد الجوي عاصم عصيدة، أن منخفض جوي ماطر وسريع سيصل البلاد ليلة الخميس على الجمعة يتمركز هطول الامطار فيه على المناطق الشمالية، مصحوبة بانخفاض حاد على درجات الحرارة ورياح نشطة.

وأضاف، أن درجات الحرارة اليوم الأحد ستشهد انخفاضاً مقارنة مع يوم أمس، ومن المتوقع عودة الارتفاع على درجات الحرارة ابتداءً من الثلاثاء حيث ترتفع الحرارة بشكل ملموس وتبلغ ذروتها الأربعاء بحرارة صيفية تراوح أواسط العشرينات، لتعاود درجات الحرارة الانخفاض مع قدوم المنخفض.

وأما الأسبوع القادم فيتوقع عودة الارتفاعات على درجات الحرارة مع وصول مرتفعات "خماسينيه" جديدة إلى المنطقة.