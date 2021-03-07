تقرير: قوات الاحتلال تعتقل 35 أسيرة فلسطينية وسط ابشع أنواع التنكيل

أكد تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها 35 امرأة فلسطينية، فيما "يمارس الاحتلال كافة أنواع التنكيل والتعذيب".

وأوضح النادي، في تقريره الصادر عشية اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام. أن الكيان المحتل "يعتقل حاليًا في سجونها 35 فلسطينية، بينهن 11 أُمّا".

وأشار إلى أن الأسيرات الأمهات هنّ: إسراء جعابيص، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، وحلوة حمامرة، ونسرين حسن، وإيناس عصافرة، وخالدة جرار، وآية الخطيب، وإيمان الأعور، وختام السعافين، وشروق البدن.

ووفق التقرير، فإن الاسيرات تعاني من سياسة الإهمال الطبي، إضافة إلى حرمانهن من زيارة أقاربهن لهن.

فيما تحرم "الأمهات من الزيارات المفتوحة ومن احتضان أبنائهنَّ"، مشيرًا إلى "وجود 3 أسيرات رهن الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة)، و 8 أسيرات جريحات، ضمن الأسيرات الـ35".

ومنذُ عام 1967، تجاوز عدد حالات الاعتقال الإسرائيلية للنساء الفلسطينيات حاجز الـ16 ألفا، بينهن 900 حالة منذ 2015 وحتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2021.

وبلغ عدد الاسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 4400 أسير فلسطيني، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380.