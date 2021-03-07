اشتية: نريد التزود بالغاز من مصر وليس من "إسرائيل"

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد، حرصه على أن يكون التزود بالغاز من مصر، وليس من الاحتلال الإسرائيلي للتخلص من التبعية لها في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال استقباله السفير المصري لدى فلسطين طارق طايل، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية وجهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا.

ويشار أنه بحث اشتية مع السفير المصري الحلول المقترحة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة جذريا، لا سيما من خلال مشروع إنشاء خطوط ناقلة للغاز إلى القطاع بتمويل قطري أوروبي.

كما ناقش الجانبين الجهود الفلسطينية المصرية المتعلقة باستثمار غاز غزة، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين بحضور الرئيس محمود عباس.