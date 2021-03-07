بالاسماء.. تعديل جديد في الحكومة الاردنية يشمل 10 وزارات

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مرسوم أعلنه الديوان الملكي اليوم الأحد، على تعديل في حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

ويشار أنه شمل تعديل حكومة الخصاونة 10 وزارات، حيث أخرج رئيس الحكومة 7 وزراء من حكومته وقام بتعيين 5 وزراء جدد.

ويذكر ان التعديل الذي يجريه الخصاونة هو الثاني منذ تشكيله حكومته الأولى في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهذه الحكومة هي التاسعة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.

الوزراء الجدد

وقد دخل 5 وزراء جدد إلى تشكيلة حكومة الدكتور بشر الخصاونة في تعديلها الثاني منهم وزيران لأول مرة وهما: صخر دودين، ومازن الفراية، فيما عاد 3 وزراء سابقين إلى الحكومة، وتم تعديل حقائب 5 وزراء من الحكومة الحالية.

الأسماء والسير الذاتية للوزراء الجدد:

- محمد خير أحمد أبو قديس

تـاريخ المـيـــلاد: 1962 إربــــد

دكتوراه في الهندسة الميكانيكية جامعة مينيسوتا- الولايات المتحدة الأمريكية 1990

وزير التعليم العالي والبحث العلمي (2020-2021)

أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (2007-2005)

رئيس جامعة اليرموك (2009-2007)

نائب رئيس الجامعة الهاشمية (2004-2001)

عميد كلية الهندسة التكنولوجية جامعة البلقاء (2001-1999)

عضو مجلس التعليم العالي الأردني

عضو لجنة تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

عضو العديد من اللجان لاختيار رؤساء الجامعات الرسمية

عضو لجنة استراتيجية التعليم العالي

عضو مجلس إدارة العديد من الشركات

عضو مجلس أمناء العديد من الجامعات

عضو مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية

رئيساً للعديد من المجالس واللجان

رئيس الجامعة العربية المفتوحة الأردن (2010 2020)وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكثر من 45 بحث علمي في مجلات ومؤتمرات علمية عالمية محكمة ومتخصصة

حائز على جوائز علمية (جائزة الملك حسين للتميز العلمي، جائزة الحجاوي)

- مازن الفراية

نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (2021)

مدير خلية أزمة كورونا (2020)

- خالد موسى شحادة الحنيفـات

تاريخ الميلاد:7-7-1972م

الحالة الاجتماعية: متزوج

بكالوريوس هندسة ميكانيكية / جامعة البلقاء التطبيقية عام 1995م

وزيراً للزراعة من 1/10/ 2016- 2018

وزير دولة في الفترة 1/6/2016- 30/9/2016

رئيساً لبلدية الطفيلة الكبرى 2015-2016

المدير التنفيذي/ مشروع الفروع الإنتاجية وزارة العمل، 2014-2015

حصل على الزمالة في قيادة العمل البلدي من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة عام 2013

نائب رئيس لجنة المواقع السياحية في الطفيلة 2007-2013

رئيساً للجنة بلدية الطفيلة الكبرى /بالتعيين 2012- 2013

مدير عام شركة الوفر البيئي التجارية 2011-2012

تأهل لجائزةRising Starsالأمريكية حول الشفافية ضمن منافسة مع 80 دولة عام 2010

حصل على أفضل أداء للعمل البلدي حسب استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الجمهوري الدولي لعام 2009

رئيساً منتخباً لبلدية الطفيلة الكبرى 2007-2011

أسس شركة الفلك الدولية للمقاولات ومحلات المهندس لمواد البناء 1998-2007

مهندساً في شركة انتركانلز الإسبانية/ مشروع مستشفى الملك عبدالله الثاني في الفترة 1997-1998

متدرباً في وزارة الأشغال والإسكان في الفترة 1995-1996

عضو المجلس التنفيذي والاستشاري في محافظة الطفيلة

عضو مجلس الجامعة/ ممثلاً عن المجتمع المحلي في جامعة الطفيلة التقنية لأكثر من خمس سنوات

مندوب الأردن في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

عضو منتخب في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

مقرر لجنة التنمية الحضارية في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

رئيساً وعضواً في العديد من الجمعيات الخيرية والتعاونية في محافظة الطفيلة

رئيساً وعضواً في العديد من اللجان في محافظة الطفيلة

المجلس التنفيذي لوزراء الزراعة العرب في المركز العربي أكساد/ مصر، 26-28/6/2018

المشاركة في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا/ إيطاليا، 7-11 /5/2018

المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأردني الأول/ البحر الميت 3/5/2018

المشاركة في المنتدى الزراعي الأردني الأول لمواجهة أزمات الزراعة بتنظيم كامل من وزارة الزراعة الأردنية 25/4/2018

المشاركة في المؤتمر الإقليمي لمنظمة صحة الحيوان/ تركيا

المشاركة في مؤتمر منظمةFAO/ روما

المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية تخدم القطاع الزراعي بشكل خاص

المشاركة في برنامج القادة السياسيين في أميركا/ واشنطن، نيويورك، فرجينيا، 2008

المشاركة في المؤتمر الدولي للاستثمار في قصر المؤتمرات/ البحر الميت، 2009

حضور دورة حول الشفافية في سلوفاكيا ، 2010

المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية حول التنمية والمشاركة الشعبية وقياس الرأي العام

الاطًلاع على تجربة الحكم المحلي في دول مختلفة من العالم

حصل على وسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الثالثة

- احمد زيادات

مكان وتاريخ الولادة: الأردن 1950

الحالة الاجتماعية: متزوج

دكتوراه في القانون جامعة لنــدن 1989

ماجستير في القانون جامعة هارفـرد 1985

بكالوريوس في القانون ( المرتبة الأولى بتقدير ممتاز )الجامعة الأردنية 1983

مجاز في المحاماة عضو نقابة المحامين الأردنيين 1992

مساعد بحث وتدريس ، الجامعة الأردنية ، 1983 1984

أستاذ مساعد ، الجامعة الأردنية 1990 2003

أستاذ مشارك، الجامعة الأردنية 2003

محاضر غير متفرغ معهد الدراسات المصرفية ، 1995 ـ 2003

محاضر غير متفرغ جامعة عمان الأهلية 1991 / 1992

محاضر غير متفرغ جامعة آل البيت 1995 / 1996 الفصل الثاني

محاضر غير متفرغ المعهد القضائي الاردني .2007/ 2008 أستاذ زائر، جامعة الزيتونة، للعام الجامعي 2005-2006

عميد كلية الحقوق / الجامعة الأردنيـة 2003 2005

نائب عميد كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية ، 1996 / 1997

مساعد عميد كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية ، 1993 / 1994

عضو مجلس إدارة صندوق إسكان موظفي الجامعة الأردنية ، 1996 2006

عضو لجنة إدارة جمعية الجامعة الأردنية التعاونية 1997 1998

رئيس لجنة إدارة جمعية الجامعة الأردنية التعاونية 1999-2003ـ

عضو اللجنة الأكاديمية في المعهد القضائي الأردني 1994- 1998، 2002-2006-2008

عضوية عدد من لجان الاعتماد العام والخاص للجامعات الأهلية، 1996 ، 1997 ، 1998 ، 2000، 2001 محكم ورئيس هيئة تحكيم في عدد من القضايا المحلية والدولية

مستشار قانوني لجامعة آ ل البيت ، 1994 ـ 2001

رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي لموظفي الجامعة الأردنية 1997-1999

رئيس المجلس التأديبي الابتدائي لموظفي الجامعة الأردنية، 1995 ـ 1997 م

مقرر لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة / كلية الحقوق، 1993 ، 1994 ، 1995 م

مقرر لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة في الجامعة، 1996 1997 م

عضو لجنة مسابقة القبول في المعهد القضائي الأردني، 1994 ، 1999 ، 2002 ، 2003، 2009

عضو اللجنة القانونية / نقابة المحامين، 2003

عضو اللجنة التوجيهية لبرنامج القانون بين النظرية والتطبيق، 2004

عضو اللجنة التحضرية لمؤتمر الفقر والبطالة، 2004

عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر التعليم العالي ع م و( محور التشريعات والادارة) 2004

عضو الوفد الرسمي الأردني في الحوار الإقليمي حول موضوع المرأة والقانون ، عمان، 2004

عضو اللجنة التوجيهية لإنشاء ديوان المظالم 2005

عضو لجنة تحديث وتطوير متطلبات الجامعة والمواد الحرة في الجامعات الخاصة، وزارة التعليم العالي 2005

عضو لجنة تطوير معايير الاعتماد الخاص لتخصص القانون والشريعة ، وزارة التعليم العالي 2005

عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر تطوير تعليم القانون في الأردن ، 2005

مستشار محلي لبرنامج تطوير خطة المعهد القضائي الأردني 2005_ 2009

عضو مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي، 2005 2007

عضو مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، 2007

عضو هيئة ادارة الوحدة الاستثمارية، مؤسسة الضمان الاجتماعي 2006- 2009

عضو لجنة متابعة مشاريع تطوير القضاء، 2007

عضو عدد من لجان إعداد وتعديل بعض القوانين والأنظمة الأردنية

وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 2016

المهندس صخر مروان دودين

عضو نقابة المهندسين الأردنيين

عضو هيئة المكاتب الهندسية الأردنية

عضو في جمعية المعمارين الأردنيين

عضو مجلس إدارة شركة العالم العربي للتعليم

عضو مجلس اداره شركة الطيف الدولي للطاقة

مؤسس و عضو مجلس إدارة شركة أفكار للاستثمار

عضو مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الايتام الأردنية

عضو جمعية الشؤون الدولية

عضو اللجنة الوطنية لحماية اللغة العربية

عضو مجلس إدارة الحديقة النباتية الملكية

عضو منتدى الخليل للأعمال

عضو جمعية خليل الرحمن الخيرية

عضو مؤسس لجمعية دورا للتنمية الاجتماعية

عضو مؤسس في لجنه المحافظة على مدينة البتراء

عضو مؤسس في الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة

عضو مجلس إدارة شرطة النظم الفنية

عضو مجلس إدارة شركة الاقبال القابضة 2012 2015

عضو مجلس الاعيان السابع والعشرون

- علي العايـد

مكان وتاريخ الولادة: عمان _ ماركا 2/1/1963

ماجستير في القانون الدولي، جامعة أدنبرة، المملكة المتحدة 1988

بكالوريوس في القانون العام، الجامعة الأردنية 1985

وزير دولة لشؤون الإعلام (2020-2021)

سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية (2017-2020)

وزير دولة لشؤون الاعلام (2010-2011)

وزير دولة لشؤون الاعلام والاتصال (2010)

سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى إسرائيل (2006-2010)

مدير الإدارة السياسية في رئاسة الوزراء، المملكة الأردنية الهاشمية (2005-2006)

مستشار إعلامي لرئيس الوزراء (2005)

القائم بالأعمال، السفارة الأردنية في إسرائيل

مدير المكتب الخاص في وزارة الخارجية الأردنية (2001-2004)

نائب السفير، السفارة الأردنية في واشنطن (1997-2001)

المسؤول السياسي، السفارة الأردنية في القاهرة (1994-1997)

عضو الوفد الأردني للتفاوض مع إسرائيل (1992-1994)

التحق في وزارة الخارجية الأردنية عام (1991)

- معن القطامين

بكالوريوس إدارة اعمال وعلوم سياسية الجامعة الأردنية

ماجستير في العلوم المالية- جامعة نوتنجهام بريطانيا

دكتوراه في الاستثمار جامعة واريك بريطانيا

مدير المكتب الخاص لدولة رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله النسور- الاردن

مؤسس آفاق المعرفة شركة استشارات وتطوير وتدريب

رئيس مجلس ادارة آفاق المعرفة في الامارات والاردن والهند

الرئيس التنفيذي لآفاق المعرفة دبي، الامارات العربية المتحدة

نائب رئيس جامعة دبي الامارات العربية المتحدة

عميد كلية ادارة الاعمال جامعة دبي الامارات العربية المتحدة

استاذ مشارك في الاستثمار والاقتصاد جامعة دبي- دولة الامارات العربية المتحدة

مسؤول برامج الدراسات العليا والماجستير جامعة دبي دولة الامارات العربية المتحدة

باحث في الإدارة المالية والاقتصاد والاستثمار جامعة واريك- بريطانيا

محاضر في المحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية جامعة مؤتة- الأردن

محاضر ومدرب في معهد الإدارة العامة الأردن

مفتش ومدقق في البنك المركزي الأردني الأردن

- وجيه العزايزة

بكالوريوس هندسة مدنية جامعة حلب / سوريا 1979

وزير التنمية الاجتماعية 2017

وزير التنمية الاجتماعية 2012-2013

عضو مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة

عضو لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة

مفوض الجانب الأردني/ اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة

ممثل وزارة الخارجية/ مديرية المساهمات الحكومية- وزارة المالية

عضو مجلس مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية/ جامعة اليرموك

مدير وحدة تنفيذ مستشفى الأمير حمزة/ وزارة الاشغال العامة والإسكان

مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية

حاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى 2007

- محمد جميل النجار

مكان وتاريخ الولادة:القدس 4/11/1956

الحالة الاجتماعية: متزوج وله ابنان وابنتان

1981- بكالوريوس في الهندسة المدنية /جامعة كراسنودار، روسيا

1988 ماجستير في الهندسة البيئية/ جامعة نيوكاسل ، بريطانيا

1981-1993 : مهندس في مديريات مختلفة (الدراسات والتصاميم والصرف الصحي، المشاريع) /سلطة المياه الأردنية

1993-1995: رئيس قسم في مديرية متابعة المشاريع/وزارة المياه والري

1995 1997: مدير مشروع الخطة الوطنية لصرف صحي عمان-الزرقاء

2000-2001 : مدير مديرية مشاريع الصحي في سلطة المياه الأردنية

2001 2008: مدير مديرية مشاريع ( BOT ) البناء- التشغيل والنقل في وحدة إدارة المشروع ( PMU )

2008 -2009: مدير وحدة التخطيط والإدارة /سلطة المياه

2009- وزير المياه والري

- محمود الخرابشة

سنة الميلاد: 1951

المؤهلات العلمية:

دكتوراه في القانون

ماجستير في الإدارة العامة والعلوم السياسية

الخبرات العملية:

ضابط مخابرات متقاعد

محامٍ ممارس

عضو في مجلس النواب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر