تحضير عمل عجينة القطايف في رمضان 2021

تحضير عمل عجينة القطايف في رمضان المبارك 2021 ، حيث تعد القطايف من الحلويات الشهيرة التي يفضل تناولها الصائمون بعد وجبة الإفطار ، وهي من الحلويات التاريخية ، كما أنها تتمتع بالعديد من الخصائص وهي سهلة الاكل والبلع والشبع إضافة إلى أنها لذيذة ، وقد خصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة حتى يستفيد منه الجميع في اعداد الحلوى بالبيت في وقت قصير .
ولقد سجل موقع جوجل على الانترنت عمليات واسعة على كيفية تحضير عجينة القطايف في رمضان ، وهنا لقد ارفقنا لكم مكونات القطايف مع ابرز خطوات اعدادها الهامة .
ويحرص الموقع على توفير جميع خطوات اعداد الحلويات والاكلات والمشروبات اللذيذة ، كما هو الحال هنا مع تحضير عمل القطايف في رمضان ، وهي على النحو التالي :
مكونات القطايف في رمضان :
أولاً: 3 كوب ماء دافئ
ثانيًا: 2 كوب طحين
ثالثًا: معلقتين نشا كبار
رابعًا: معلقة سكر كبيرة
خامسًا: معلقة خميرة صغيرة
سادسًا: معلقة حليب بودرة كبيرة
سابعًا: معلقة بيكنج بودرة صغيرة
ثامنًا: معلقة فانيلا بودرة أو سائلة صغيرة
تاسعًا: 0.5 كوب سميد
حشوة عمل القطايف :
أولاً: لبن شمنيت
ثانيًا: وجوز هند
ثالثًا: وقرفة
رابعًا: عين جمل (جوز)
خامسًا: ولوز
خطوات اعداد حلوى القطايف :
أولاً: في الخطوة من اعداد القطايف في رمضان ، ضع الحليب والخميرة والسميد والبيكنج بودرة والفانيلا ونضرب جيداً .
ثانيًا: في الخطوة الثانية، ضع الطحين والنشا مع بعض ونضربهم جيداً حتى يذوب الطحين.
ثالثًا: اترك الخليط لمدة ربع ساعة ليرتاح.
رابعًا: في الخطوة الأخيرة، ابدأ في صب الخليط في زجاجة ماء نظيفة ونعمل في الغطاء فتحه صغيرة نصب منها او في علبة كاتشب نظيفة على وعاء جرانيت او تيفال .
حشوة القطايف :
لبن شمنيت وجود هند أو عين جمل (جوز) ولوز وجوز هند وقرفة.
ويمكن لحضراتكم أن تحشو القطايف بالمكسرات او الفستق الحلبي والقشدة ، وهذا متروك على ذوقكم .
نتمنى في نهاية المقالة التي هي بعنوان تحضير عمل القطايف في رمضان طعامًا هنيئًا وصحيًا .