أبو كرش: مستمرون بالاعتصام حتى صدور مرسوم رئاسي يعالج قضية تفريغات 2005

قال رامي أبو كرش المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005 اليوم الاحد: "إن الثمرة الأولى للاعتصام المستمر هي فتح قناة اتصال عبر قيادات رفيعة من الأجهزة الأمنية في رام الله للحوار على قاعدة قانونية.

وأكد ابو كرش انهم مستمرون بالاعتصام حتى صدور مرسوم بالاعتراف بحقوقنا كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية.

جدير ذكره انه اعتصم مئات من موظفي تفريغات 2005 قرب مفترق السرايا وسط غزة احتجاجاً على عدم اعتمادهم كموظفين رسميين وعدم اعطائهم زيادة في الراتب كغيرهم من الموظفين.