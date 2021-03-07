تفاصيل بيان "القسام" بشأن حادثة استشهاد 3 صيادين في بحر خانيونس

أكدت كتائب الشهيد عزالدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قيادة المقاومة وبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية قامت بتشكيل فريق مختص لمعرفة ملابسات حادثة استشهاد ثلاثة صيادين في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب في بيان لها، أنه سيتم إعلان الحقيقة كاملةً في أسرع وقت ممكن بإذن الله.

إليك نص البيان:

تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام ببالغ الأسى الشهداء محمد حجازي اللحام وزكريا حجازي اللحام ويحيى مصطفى اللحام الذين ارتقوا صباح اليوم الأحد 23 رجب 1442 هـ الموافق 2021/03/07 في حادثٍ أليمٍ في بحر خانيونس جنوب القطاع، وإن قيادة المقاومة وبالاشتراك مع الأجهزة الأمنية قامت بتشكيل فريق مختص لمعرفة ملابسات هذا الحادث الأليم، وسيتم إعلان الحقيقة كاملةً في أسرع وقت ممكن بإذن الله.