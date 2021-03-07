الخارجية: جرائم المستوطنين المتطرفين تفضح من يحمون الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأحد، أن الجرائم التي يمارسها المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، تفضح من يحاولون حماية الاحتلال الإسرائيلي من تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت الخارجية أن هذه الاعتداءات تتم في وضح النهار وتعكس السهولة في تنقل وحركة عناصر المستوطنين المتطرفين، والحرية الممنوحة لهم من جيش الاحتلال سواء في مراحل التخطيط لاعتداءاتهم ورصدهم للضحايا وصولا إلى تنفيذ جرائمهم بأريحية كاملة.

ولفتت أن هناك ارتفاعًا كبيراً في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

كما أدانت الخارجية الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عناصر المستوطنين المتطرفين المنتشرة في مناطق مختلفة من الأرض الفلسطينية المحتلة.