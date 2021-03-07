الدفاع الإيرانية: "تدمير حيفا وتل ابيب ينتظر إشارة من المرشد علي خامنئي"

أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الاحد، أن "تدمير حيفا وتل ابيت تحول إلى خطة بانتظار إشارة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، لتنفيذها".

جاء ذلك ردًا على التهديدات "الإسرائيلية"، التي قادها وزير الحرب بيني غانتس، مؤخرًا، وقال إن "الجيش الإسرائيلي مستعد لضرب منشآت نووية إيرانية".

وجدد وزير الدفاع حاتمي، مجددًا أن " الجيش الإيراني سنسوي حيفا وتل أبيب بالأرض في حال ارتكاب (إسرائيل) أي حماقة ضد إيران".

وقال إن "الكيان المحتل يهدد بما هو أكبر من قدراتها، وأن هذا ناجم عن اليأس الذي تعيشه"، وفق موقع "عمر هواش".

وأضاف وزير الدفاع في حديثه، أن الاحتلال ليس بالقدرة التي تؤهلها لتوجيه التهديدات العدوانية لإيران".

وأشار إلى أن "طهران توصي الإسرائيليين بعدم إطلاق حتى التهديدات الكلامية، لأنهم ليسوا قادرين على تنفيذها".