لجنة الانتخابات تنشر تفاصيل الترشح للانتخابات التشريعية

نشرت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، جميع المعلومات الخاصة بتفاصيل عملية الترشح لانتخابات المجلس التشريعي المقرر عقدها يوم 22 أيار/ مايو المقبل.

وأشارت اللجنة، إلى أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية تبدأ في 20 آذار/ مارس الجاري ولمدة 12 يوماً، وتنتهي مساء الأربعاء 31 من ذات الشهر، وموضحةً في ذات الوقت الشروط والإجراءات اللازمة لعملية تسجيل وترشح القوائم الانتخابية.

واضافت اللجنة أنه: "تعتبر قائمة المرشحين مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القائمة الأول فالذي يليه وهكذا، و يقدم طلب ترشح القائمة الانتخابية من خلال منسق ومفوض القائمة والذي يمثلها في الأمور كافة أمام اللجنة بما فيها تقديم كل الطلبات والوثائق باسمها لدى اللجنة.

ونوهت انه عملية التسجيل والترشّح للقوائم الانتخابية تتم من خلال تقديم طلب على النموذج المخصص لذلك خلال المدة القانونية المحددة أعلاه.

كما أوضحت اللجنة إلى انه يمكن الحصول على طلب الترشح والنماذج الخاصة بالترشح من مكتب الانتخابات المركزي /لجنة الانتخابات المركزيّة في مدينة رام الله، أو من مكتب غزة الإقليمي في مدينة غزّة، أو من أي من مكاتب المناطق الانتخابية، أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني www.elections.ps

وأكدت اللجنة أنه يُشترط على القائمة الانتخابية تقديم طلب ترشح على النموذج المخصص من قبل اللجنة يتضمن، اسم منسق ومفوض القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية وعناوينهم، موضحةً أنه يجب أن يتضمن اسم القائمة الانتخابية والرمز أو الشعار الدال عليها، وعنوان المقر الرئيسي للقائمة الانتخابية، وكذلك مبالغ الصرف على الحملة الانتخابية ومصدرها، على أن يذيل طلب ترشح القائمة بتوقيع منسق ومفوض القائمة الانتخابية.

وأشارت أنه يجب ألا يقل عدد أسماء المرشحين في كل قائمة عن ستة عشر مرشحاً، وألا يزيد عددهم عن مائة واثنين وثلاثين مرشحا، وأن تشتمل القائمة على حد أدنى لتمثيل المرأة وفقاً لما نص عليه القانون، لافتةً في ذات الوقت أنه ينص القانون على أن امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة في كل أربعة أسماء تلي ذلك.

كما اشترطت اللجنة في مرشح القائمة أن يكون فلسطينياً، وأن يتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر في اليوم المحدد للاقتراع أي من مواليد 22/5/1993 أو قبل ذلك التاريخ، وأن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي.

وأضافت بقولها: إنه يشترط ألا يكون محكوماً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية، وأن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبأحكام قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.

ونوهت أنه يجب المترشح تقديم الاستقالة، إذا كان مقدم الطلب من فئة الوزراء، وموظفي دولة فلسطين المدنيين والأمنيين، أو الذين يتقاضون راتبا أو مخصصا شهريا من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها او الخاضعة لإشرافها، كما تجب الاستقالة لمدراء ورؤساء وموظفو المنظمات الأهلية، وموظفي المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.

وبينت اللجنة أن مرفقات طلب الترشح للقائمة، كشف موقع من ثلاثة آلاف مؤيد ممن لهم حق الانتخاب، تشمل أسماءهم الرباعية وأرقام تسجيلهم في سجل الناخبين وتواقيعهم، ونسخة ورقية عن البرنامج الانتخابي للقائمة موقعة من منسق ومفوض القائمة وأخرى إلكترونية.

كما أكدت أنه يجب تتضمن المرفقات صورة ملونة عن الرمز أو الشعار الانتخابي موقعة من منسق ومفوض القائمة ومرفقة بنسخة إلكترونية على قرص مضغوط، وسند بنكي بدفع مبالغ التأمين "عشرون ألف دولار أمريكي" في حساب اللجنة لدى بنك فلسطين على حساب المرشحين رقم 2222000.

ويُطلب كشف مغلق بأسماء وترتيب مرشحي القائمة، وطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة الواردة أسمائهم في الكشف المغلق ومرفقاتها.

أما بالنسبة للقوائم المترشحة عن هيئه حزبية، إرفاق كتاب من ممثل الهيئة الحزبية المعتمد لدى اللجنة يفيد بترشح القائمة عن الهيئة الحزبية.

ولفتت اللجنة أن مرفقات طلب ترشح مرشح القائمة، صورة عن بطاقة إثبات الشخصية، وصورتين شخصيتين بحجم 2*3 سم، وكتاب قبول الاستقالة إذا كان مقدم الطلب من الفئات التي حددها القانون، ووكالة قانونية "خاص بطلبات الترشح المقدمة بالوكالة".

كم أشارت أن عدد النساء المسجلات للانتخابات الفلسطينية 2021 بلغ 1.247 مليون امرأة، يشكلن ما نسبته حوالي 49% من إجمالي عدد المدرجين في سجل الناخبين الابتدائي، مبينةً أن نسبة تسجيل النساء الأعلى كانت في محافظة رفح وبلغت حوالي 50% من المسجلين، والأدنى في محافظة القدس بنسبة 47.6% من المسجلين