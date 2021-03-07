إغلاق محافظة طولكرم لمدة خمسة أيام بسبب فايروس كورونا

أعلن محافظ محافظة طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الأحد، عن إغلاق المحافظة لمدة خمسة ايام بسبب فايروس كورونا

وقال المحافظ في تصريحات صحفية تابعتها " وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "تقرر إغلاق محافظة طولكرم ابتداءً من يوم الثلاثاء 9-3-2021 ، ولغاية يوم الأحد 14-3-2021 لمنع تفشي فيروس كورونا".

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت نهاية شهر فبراير الماضي، عن جملة من الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا تتضمن إغلاق لبعض المدن واعادة الحظر الليلي واغلاق يومي الجمعة والسبت، خاصة بعد إكتشاف عدد كبير من الاصابات بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا المتحورة "سريعة الانتشار".