تردد قناة ذكريات السعودية الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات 2021 ، وعلى محركات البحث على الانترنت

زادت عمليات بحث المواطنين داخل المملكة العربية السعودية منذ عد اشهر على تردد قناة "ذكريات" على القمر الصناعي نايل سات 2021 ، وعلى محركات البحث على الانترنت HD، ما دفع وكالة " فلسطين اليوم" إلى كتابة هذه المقالة وتعد القناة من القنوات التي يفضل المواطنين متابعتها على مدار الساعة .

تردد قناة ذكريات السعودية أطلق قبل اشهر في وقت شددت فيه المملكة العربية السعودية إجراءاتها لمنع تفشي فيروس "كورونا" وتقيد حركة المواطنين والخروج عن نمط العزلة المنزلية، إذ أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تردد قناة ذكريات الجديد 2020 التي تبث عبر شاشتها المسلسلات والأفلام المتنوعة والقديمة.

قناة ذكريات السعودية :

9 أبريل 2020، عرضت قناة ذكريات اول برامجها وهي تعتمد على نقل محتواها المميز ما قبل زمن الانترنت أي المسلسلات والأفلام القديمة، كما تعمل على إعادة إحياء الزمن الذي كانوا فيه المواطنين يجلسون امام شاشة التلفاز لمشاهدة البرامج والأفلام والمسلسلات المتنوعة.

قناة ذكريات الكلاسيكية افتتحت في فترة التسعينيات الماضية، لتبدأ بثها الإعلامي السلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم وبعدها رسوم متحركة للأطفال، وغيره من البرامج الترفيهية، واليوم أعادت فتح قناتها التي تهدف لترفيه المواطنين، ولم يقتصر بثها على المسلسلات والبرامج والرسوم المتحركة، بل تبث أيضًا مشاهد لدوري كرة القدم المحلية.

تردد قناة ذكريات السعودية 2021 :

القمر الصناعي نايل سات، 12284 على استقطاب عمودي وترميز 27500، أو 12149 استقطاب أفقي ونفس الترميز.

وسجلت القناة ترددها على القمر الصناعي عربسات على النحو التالي هي 12149، 11230، 12015، على استقطاب أفقي وبنفس معد الترميز 27500.

وستجد تردد ذكريات على القمر الصناعي ياه سات 11746 باستقطاب افقي وترميز 27500.