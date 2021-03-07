صحة غزة : وفاة و "169" إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 7/2/2021 ، عن تسجيل حالة وفاة ليرفع الوفيات منذ بداية الفيروس لـ"560" ، وتسجيل " 169" إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرفع الاصابات " "56232" إصابة منذ بداية الفيروس .

وقالت الصحة خلال نشر التقرير الوبائي انه تم اجراء 1694 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، والاعلان عن تعافي 127 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

واوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 56232 اصابة ، في حين بلغت اجمالي الحالات النشطة 1911 حالة ن واجمالي المتعافين 53761 حالة

وبينت الصحة ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 70 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 43 حالة.