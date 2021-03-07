عياش: استشهاد 3 صيادين وإصابة رابع بحالة خطيرة قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة

استشهد صباح اليوم الأحد 7/3/2021، ثلاثة صيادين وأصيب صياد رابع بحالة الخطر في قصف استهدف مركبهم قبالة بحر خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح نزار عياش نقيب الصيادين في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن 3 صيادين استشهدوا فيما أصيب رابع جراء قذيفة استهدفت القارب الذي يقلهم مما أدى إلى استشهادهم ونقلهم لمجمع ناصر الطبي.

وبين عياش، أن الصيادين الثلاثة الذين استشهدوا جراء انفجار قاربهم في بحر خانيونس هم من عائلة اللحام.

ويعاني الصيادون من انتهاكات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تستهدف مراكبهم وتصيبهم وتعتقل العشرات منهم في سجونها وتحاربهم في قوت يومهم.