رابط الفحص: بدء صرف الـ100 دولار عبر مكاتب البريد

بدأت مكاتب البريد في قطاع غزة اليوم الأحد 7/3/2021، صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس 2021 لمستحقيها.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، أعلنت تفاصيل أسماء المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2021، حيث سيتم الصرف هذه الدفعة من استلم أقل من 17 مرة تتالياً، ومن استلم 17 دفعة ولديه 3 أبناء، ولا يوجد أسماء جدد".

وستصرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة بواقع 100 دولار، وفق إجراءات الوقاية والسلامة عبر أفرع البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وأشارت الكحلوت إلى أن التنمية تبذل جهودا كبيرة مع اللجنة القطرية لوضع أسماء جديدة ضمن المنحة القطرية، مبينة أن لدى الوزارة 45 ألف اسم ينتظرون على قوائم الانتظار، لكن هناك لجان عليا تُقرر من هو المستفيد وتنظر للأسر المستفيدة من الأسر الأشد فقرا وحاجة.

وأكدت الكحلوت أن الوزارة تنتظر خلال الدفعة القادمة أن يتم الموافقة ووضع قواعد بيانات جديدة وتغيير قواعد الأسماء وصرف المنحة لأسر جديدة.

ولفتت إلى أن هناك مجموعة من الأسماء غير مستفيدة لا تنطبق عليهم شروط المنحة التي تخضع لمعيار الفقر، قمنا بإضافتهم في عدد من البرامج المتوفرة وسنبذل جهداً كبيراً حتى تتلقى هذه الفئة أكثر استفادة ممكنة.

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