أفكار لتخزين الطعام قبل رمضان



تكثر العزومات ويلتم شمل العائلة حول موائد الشهر الكريم العامرة بكل ما لذ وطاب، ولكي تتفادي قضاء ساعات طويلة في تحضير الطعام خلال نهار رمضان،

يمكنكِ تجهيز مجموعة من الأكلات وتخزينها قبل بداية شهر رمضان المبارك ، فنقدم بعض الأفكار البسيطة لتجهيز مجموعة من الأطعمة وحفظها في الفريزر، ما يوفر عليكِ كثيرًا من الوقت المُهدر في إعداد الطعام خلال رمضان

**مستلزمات أساسية للمطبخ يجب شراؤها قبل رمضان

*التمر الجاف: التمر هو الغذاء المثالي لكسر الصيام، ابدئي بتجهيز التمر وإخراج النواة منه قبل شهر رمضان، واحتفظي به منزوع النواة في أكياس بالثلاجة لاستخدامه مباشرة في رمضان مع الحليب أو في إعداد الخشاف.

*خلطة المحشي: لا تخلو سفرة إفطار رمضان من المحاشي بأنواعها المختلفة، أعدي كمية من خلطة المحشي بطريقتكِ الخاصة، وقسميها في أكياس حفظ الطعام بالفريزر لاستخدامها في الحشو مباشرة في رمضان.

*دجاج بانيه: اشتري كمية من صدور الدجاج واطلبي من البائع أن يقطع بعضًا منها بأحجام صغيرة للشاورما. تبلي صدور الدجاج بماء البصل والملح والفلفل والليمون وبهارات الدجاج وملعقة من الزبادي، واتركيها في الثلاجة لعدة ساعات قبل البدء في إعدادها. لإعداد صدور البانيه، ضعي الصدور المتبلة في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ثم قسميها بكميات مناسبة في علب حفظ الطعام بالفريزر، سيسهل عليكِ ذلك إعداد العديد من وجبات الإفطار في رمضان، إذ يمكنكِ تقديمه إلى جانب المكرونات بأنواعها المختلفة أو الأرز البسمتي أو الأرز بالخلطة.

*شاورما الدجاج: تبلي قطع الدجاج ببهارات الشاورما والخل والزبادي، ثم احفظيها في أكياس حفظ الطعام بالفريزر، يمكنكِ استخدامها في رمضان لإعداد فتة الشاورما، أو لتقديمها إلى جانب المكرونة بالصوص الأبيض أو الأحمر.

*عصاج اللحم: اللحم المفروم من أهم الأكلات التي يجب ألا يخلو منها الفريزر في كل بيت، إذ يدخل في صنع العديد من الأطعمة، اشتري كمية من اللحم المفروم وقسميها إلى نصفين، النصف الأول اصنعي منه عصاج اللحم المفروم عن طريق طهيه مع البصل على النار وتتبيله بالملح والفلفل، وبعد تمام نضجه اتركيه ليبرد ثم ضعيه في أكياس حفظ الطعام بالفريزر بكميات مناسبة لاستخدامكِ، سيسهل عليكِ العديد من الأكلات في رمضان مثل المكرونة بالبشاميل، والرقاق باللحم المفروم، والسمبوسك، وغيرها من الأكلات الشهية.

* كفتة الحاتي: يمكنكِ صنع كميات من كفتة الحاتي من النصف الثاني من اللحم المفروم، وتقسيمها في علب حفظ الطعام في الفريزر بالكميات المناسبة لكِ، ليسهل عليكِ طهيها مباشرة بالفرن في رمضان إلى جانب المكرونة أو الأرز بالخلطة. جربي طريقة "سوبر ماما" المميزة في صنع كفتة الحاتي

*أصابع البطاطس: استمتعي بالبطاطس المقلية المقرمشة اللذيذة على سفرة الإفطار أو السحور في رمضان دون عناء. قشري كمية من بطاطس التحمير، ثم قطعيها إلى أصابع بالسُمك الذي تفضلينه، واسلقيها لمدة دقيقتين ثم أخرجيها من الماء المغلي إلى وعاء به ماء مثلج لمدة ربع ساعة، ضعي البطاطس على منشفة قطنية نظيفة حتى تجف تمامًا، بعد ذلك يمكنكِ تقسيمها إلى وجبات بأكياس حفظ الطعام في الفريزر وطهيها في زيت ساخن أو بالفرن.

*وصفات للصوص تقدم مع البطاطس المحمرة 8. البصل: لا غنى عن البصل في أغلب الأكلات، لا تضيعي وقت رمضان الثمين في تقشير البصل وتقطيعه، ثم محاولة التخلص من رائحته العالقة ييديكِ.

* قشري كمية من البصل ثم اضربيها في محضر الطعام حتى تصل للقوام الذي تفضلينه، لا تكثري من ضربه حتى لا ينعم قوامه أكثر من اللازم، ثم صفيه جيدًا واحتفظي بماء البصل في علبة حفظ الطعام بالفريزر، ستحتاجينها في إعداد تتبيلات اللحوم والدجاج، واحفظي البصل المضروب في أكياس حفظ الطعام في الفريزر بعد تفريغ الهواء منها جيدًا. يستخدم البصل المجمد مباشرة في الطهي دون تركه ليفك أولًا.