مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الأحد 7/3/2021 حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، شابا بعد إيقافه على حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس.

وبين شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز زعترة قاموا بإيقاف الشاب براء كساب من سكان بلاطة البلد شرق نابلس، قبل أن يتم اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة.

اقتحمت قوات الاحتلال فجراً ، منطقة حرملة الزير جنوب شرق بيت لحم وأطلقت خلال الاقتحام قنابل الصوت.

وشهدت بلدة العيساوية مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

ونفذت قوات الاحتلال اعمال تمشيط على مثلث خرسا جنوب دورا بالخليل بعد إلقاء زجاجة حارقة باتجاه برج لجيش الاحتلال بالمكان.