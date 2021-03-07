أبرز نتائج مباريات السبت 6 مارس 2021 في الدوريات الكبرى

تقدم لكم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نتائج مباريات يوم أمس السبت في الدوريات الكبرى ودوري ابطال أفريقيا بالإضافة الى نتائج الدوريات العربية والاقليمية

وشهد الدوري لألماني ديربي هام بين متصدر الدوري بايرن ميونخ ونادي بوروسيا دورتموند والذي تفوق فيه بايرن ميونخ بنتيجة 4 اهداف مقابل هدفين لنادي بوروسيا دورتموند،

إليكم نتائج مباريات يوم السبت







دوري أبطال أفريقيا

الوداد الرياضي المغربي 2 : 0 حوريا - غينيا

الأهلي المصري 2 : 2 فيتا كلوب - جمهورية الكونغو

تونغيث - السينغال 0 : 1 مولودية الجزائر - الجزائر

كايزرشيفس - جنوب إفريقيا 2 : 0 بيترو أتلتيكو - أنغولا

الترجي الرياضي - تونس 3 : 1 الزمالك - مصر

مازيمبي - جمهورية الكونغو 1 : 2 ماميلودي صن داونز - جنوب إفريقيا

المريخ - السودان 0 : 0 سيمبا - تنزانيا

الدوري الإنجليزي الممتاز

بيرنلي 1 : 1 آرسنال

شيفيلد يونايتد 0 : 2 ساوثهامتون

أستون فيلا 0 : 0 وولفرهامبتون

برايتون 1 : 2 ليستر سيتي

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

بلد الوليد 2 : 1 خيتافي

إلتشي 2 : 1 إشبيلية

قاديش 1 : 0 إيبار

أوساسونا 0 : 2 برشلونة

الدوري الإيطالي الدرجة A

سبيزيا 1 : 1 بينفينتو

أودينيزي 2 : 0 ساسولو

يوفنتوس 3 : 1 لاتسيو

الدوري الألماني الدرجة الأولى

بوروسيا مونشنغلادباخ 0 : 1 باير ليفركوزن

هوفنهايم 2 : 1 فولفسبورج

فرايبورغ 0 : 3 لايبزيج

آينتراخت فرانكفورت 1 : 1 شتوتجارت

هيرتا برلين 2 : 1 أوجسبورج

بايرن ميونيخ 4 : 2 بوروسيا دورتموند

الدوري الهولندي الممتاز

فينورد روتردام 6 : 0 فينلو

تفينتي أنشخيده 1 : 1 فيليم 2

هيرينفين 3 : 0 أدو دين هاغ

آر كي سي فالفيك 1 : 2 أوتريخت

الدوري التركي الممتاز

دينيزليسبور 3 : 2 يني ملطية سبور

بشكتاش 2 : 1 غازي عنتاب

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الأهلي 1 : 3 ضمك

دوري نجوم قطر

الخريطيات 0 : 2 الدحيل

الدوري المصري الممتاز

أسوان 0 : 2 بيراميدز

الدوري السوري الممتاز

الفتوة 0 : 1 الطليعة

دوري الممتاز - قطاع غزة

شباب جباليا 0 : 0 بيت حانون

الجلاء 4 : 1 التفاح

إتحاد خانيونس 2 : 0 هلال غزة