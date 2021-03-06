زيدان: بنزيما متعة كرة القدم

شدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على أهمية مواجهة الديربي ضد الجار اللدود أتلتيكو مدريد، غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة 26 من الليجا.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: "بنزيما لاعب مميز، وهو مميز بسبب ما يفعله على أرض الملعب، وبنزيما هو متعة كرة القدم بالنسبة لي كمدرب، وحين وصل إلى هنا كان هناك الكثير من الأحاديث حوله، وبعد 10 سنوات رأيتم من هو ومدى تحسنه".

وعن كون ريال مدريد مُفضل للفوز بالديربي، أجاب زين الدين زيدان: "لا، لا يوجد فريق مُفضل في الديربي، فهي مباراة رائعة للعب، وهذا ما يريد المشجعون رؤيته".

وأضاف: "ما حدث في الماضي لا يُساعد، وسنلعب مباراة جيدة غدًا وهذا كل شيء، ولا أعرف ما سيحدث، لكن علينا أن نلعب بشكل جيد ضد خصم صعب، وهو المتصدر، واللاعبون يحبون لعب هذا النوع من المباريات".

وحول الحالة البدنية لبنزيما، كشف المدير الفني لريال مدريد: "إذا كان هناك شك، فأنا لا أحب ذلك، ولن نخاطر به، ومن سيشاركون هم الجاهزون بنسبة 100%".

وتابع: "كاسيميرو وكروس ومودريتش؟ هم يصنعون التاريخ هنا مثل العديد من اللاعبين، وحين تنظر إلى مسار الثلاثي ترى كل شيء فازوا به، وهذا أمر يعني الكثير".

وأردف زين الدين زيدان: "ديل بوسكي؟ ما تعلمته هو هدوءه، كان لاعب كرة قدم يعرف الكثير، وشخصًا بسيطا، ونقل الصفاء إلى الفريق، وتعلمت منه الكثير".

ونوه: "دفاعيًا قدمنا أداءً جيدًا وهذا هو مصدر قوتنا، وهو عمل الجميع ونحن نعمل بشكل جيد، ويجب أن نواصل السير في هذا الاتجاه، بالدفاع وخلق الفرص، ولكن أهم شيء هو أن نكون أقوياء دفاعيًا".

وعن عدم تسجيل فينيسيوس وأسينسيو الكثير من الأهداف، علق: "صحيح أننا نريد تسجيل المزيد من الأهداف، والشيء المهم هو خلق الفرص، ثم يمكن لكل لاعب تقديم المزيد، وأنا أتذكر أنني لم أسجل الكثير من الأهداف كلاعب وكنت أريد التحسن".

واستكمل: "كورتوا؟ نحن نعرف اللاعب الذي نملكه، وهناك الكثير من حراس المرمى الجيدين ويمكن للجميع أن يقولوا من هو الأفضل، وكورتوا تطور معنا كثيرًا ونحن سُعداء به".

وواصل المدير الفني لريال مدريد: "الديربي مباراة نهائية لكن مثل كل المباريات، وعلينا دائما الفوز، لكن مهما حدث، سنواصل القتال في الليجا".

واختتم بالحديث عن هازارد: "لا يوجد انتكاسة لهازارد، وما نريده هو أن يعود جاهزًا، ونعمل معه شيئا فشيئا دون تسرع، ومن المهم حين يعود أن يشعر بالقوة، ولن نخاطر بعودته، لكنه بخير وآمل أن يكون معنا الأسبوع المقبل".