هل بدأ الفحص الخاص بالسلالة الجديدة لـ"كورونا" المتحورة في قطاع غزة!

أكد مستشار وزيرة الصحة د. مي الكيلة في قطاع غزة، د. فتحي أبو وردة، اليوم السبت، أن وزارة الصحة في غزة لم تجري فحوصات مخبرية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحورة عن "كوفيد-19" الأصلي.

وأفاد أبو وردة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن وزارة الصحة لم تجري فحوصات من هذا النوع، حتى الآن، ويعود ذلك إلى عدم وجود المستلزمات المخبرية الخاصة بالكشف عن الفيروس المتطور.

وأوضح المستشار، أنه حال اكتشفت الصحة الآثار الجانبية لهذا الفيروس داخل القطاع، فإن وزارته ستتواصل فورًا مع المسؤولين في الصحة برام الله لتوفير أجهزة الفحص الخاصة بذلك.

وبيّن أبو وردة، أن منحى الوباء في القطاع انخفض خلال الشهر الماضي، قبل أن يعود إلى الارتفاع مجددًا بشكل محدود، وهو ما يتخوف منه الناس من وصول الفيروس المتحور، لاسيما أن القطاع مكتظ بالسكان، منوهًا إلى أن من خصائص الفيروس الجديد أنه سريع الانتشار ومضاعفاته أسرع من العادي.

وشدّد على عدم الاستهتار من عدم وصول هذا الفيروس لأراضي القطاع، خاصة مع فتح معبر رفح البري، وأيضًا الحفاظ على الاستمرار على الإجراءات السلامة والوقائية.

وسجلت وزارة الصحة في الضفة المحتلة، العديد من الاصابات بين المواطنين بفيروس كورونا المتحور من طفرة الجنوب الإفريقية والبريطانية، وهو ما دفع مجلس الوزراء الفلسطيني، الاسبوع الماضي، إلى اتخاذ قرار الاغلاق الشامل، لمواجهتها.

اليوم، سجلت وزارة الصحة برام الله، 19 حالة وفاة و2011 إصابة جديدة بـ"كورونا" في جميع الاراضي الفلسطينية، خلال 24 ساعة الماضية، وبحسب موقع worldometers"" فقد احتلت فلسطين المرتبة العاشرة عالميًا فيما يتعلق بعدد الوفيات بالفيروس.