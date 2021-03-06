ترددات قناة ام بي سي mbc الناقلة لمسلسلات رمضان 2021

يزداد البحث في شهر رمضان عن ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2021 بسبب البرامج والمسلسلات الرمضانية الحصرية التي تقدمها

وتعتبر مسلسلات رمضان 2021 من أهم ما تقدم مجموعة قنوات ام بي سي mbc والتي تعد الوجهة الأولى في الوطن العربي في رمضان.

وتمتلك قناة ام بي سي حقوق بث العديد من المسلسلات والبرامج الترفيهية ومن أهمها برنامج رامز جلال للمقالب الذي يحظى بملايين المشاهدات كل عام.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم ترددات قناة ام بي سي 2021 مع التحديث المستمر في حالة أي تغيير.

ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2021

تردد قناة ام بي سي 1

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

12015

27500

عمودي

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تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

رأسي

العرب سات

11270

27500

رأسي

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تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938 – 11470

27500

عمودي

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تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11560

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

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تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11476

27500

عمودي

العرب سات

12284

27500

عمودي

العرب سات

11270

27500

عمودي

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تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11470

27500

عمودي

النايل سات

11938

27500

عمودي

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تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11559

27500

عمودي

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تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

النايل سات

11938

27500

أفقي

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تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2021:

الاقمار

التردد

معدل الترميز

FEC

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11470

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

(v)11559

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات

12341 (h)

27500

3/4

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6

12341 (h)

27500

3/4

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.

القمر

التردد

FEC/SR

الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

12341 (H)

27500 – 3/4

SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

هذه مجموعة ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2021 والتي سيتم تحديثها في حال أي تغيير.