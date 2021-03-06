ترددات قناة ام بي سي mbc الناقلة لمسلسلات رمضان 2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:39 م
06 مارس 2021
mbc.
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يزداد البحث في شهر رمضان عن ترددات قناة ام بي سي MBC الجديدة 2021 بسبب البرامج والمسلسلات الرمضانية الحصرية التي تقدمها

وتعتبر مسلسلات رمضان 2021 من أهم ما تقدم مجموعة قنوات ام بي سي mbc والتي تعد الوجهة الأولى في الوطن العربي في رمضان.

وتمتلك قناة ام بي سي حقوق بث العديد من المسلسلات والبرامج الترفيهية ومن أهمها برنامج رامز جلال للمقالب الذي يحظى بملايين المشاهدات كل عام.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم ترددات قناة ام بي سي 2021 مع التحديث المستمر في حالة أي تغيير.

ترددات قناة ام بي سي MBC  الجديدة 2021

 

تردد قناة ام بي سي 1

القمر الصناعي

 

التردد

 

معدل الترميز

 

الاستقطاب

 

النايل سات

 

11470

 

27500

 

عمودي

 

العرب سات

 

11270

 

27500

 

عمودي

 

تردد قناة MBC2 ام بي سي 2

القمر الصناعي

 

التردد

 

معدل الترميز

 

الاستقطاب

 

النايل سات

 

12015

 

27500

 

عمودي

 

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تردد قناة MBC3 ام بي سي 3

القمر الصناعي

 

التردد

 

معدل الترميز

 

الاستقطاب

 

النايل سات

 

11470

 

27500

 

رأسي

 

العرب سات

 

11270

 

27500

 

رأسي

 

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تردد قناة MBC4 ام بي سي 4

القمر الصناعي

 

التردد

 

معدل الترميز

 

الاستقطاب

 

النايل سات

 

11938 – 11470

 

27500

 

عمودي

 

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تردد قناة MBC MAX

القمر الصناعي

 

التردد

 

معدل الترميز

 

الاستقطاب

 

النايل سات

 

11560

 

27500

 

عمودي

 

النايل سات

 

11938

 

27500

 

عمودي

 

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تردد قناة ام بي سي اكشن

القمر الصناعي

 

التردد

 

معدل الترميز

 

الاستقطاب

 

النايل سات

 

11476

 

27500

 

عمودي

 

العرب سات

 

12284

 

27500

 

عمودي

 

العرب سات

 

11270

 

27500

 

عمودي

 

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تردد ام بي سي دراما

القمر الصناعي

 

التردد

 

معدل الترميز

 

الاستقطاب

 

النايل سات

 

11470

 

27500

 

عمودي

 

النايل سات

 

11938

 

27500

 

عمودي

 

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تردد ام بي سي mbc 5

القمر الصناعي

 

التردد

 

معدل الترميز

 

الاستقطاب

 

النايل سات

 

11559

 

27500

 

عمودي

 

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تردد قناة ام بي سي بوليود

القمر الصناعي

 

التردد

 

معدل الترميز

 

الاستقطاب

 

النايل سات

 

11938

 

27500

 

أفقي

 

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تردد قناة ام بي سي برو سبورت mbc pro sports على نايل سات وعرب سات لعام 2021:

الاقمار

 

التردد

 

معدل الترميز

 

FEC

 

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات

 

(v)11470

 

27500

 

5/6

 

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على نايل سات    

 

(v)11559    

 

27500

 

5/6

 

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على عرب سات

 

12341 (h)

 

27500

 

3/4

 

تردد قناة ام بي سي برو سبورت على بدر 6

 

12341 (h)

 

27500

3/4

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports

تبث قناة ام بي سي برو سبورت 2 من داخل المملكة العربية السعودية وتعرض جميع المباريات الرياضية في بث مباشر لها، وتغطي القناة جميع المباريات وتقدم الاستوديوهات التحليلية الذي تقدم التحليل الدقيق لجميع المباريات الرياضية.

القمر

التردد

FEC/SR

الجودة

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات  

12341 (H) 

27500 – 3/4

SD

تردد قناة إم بي سي برو سبورت 2 mbc pro sports على عرب سات

هذه مجموعة ترددات قناة ام بي سي MBC  الجديدة 2021 والتي سيتم تحديثها في حال أي تغيير

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