تفاصيل زيارة السفير العمادي لغزة غدًا الاحد

من المقرر أن يصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير القطري محمد العمادي، اراضي قطاع غزة، غدًا الاحد الموافق 7 مارس 2021، وذلك للاطلاع وتفقد المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية في القطاع.

وبحسب وسائل إعلام محلية متعددة، فإن السفير العمادي سيصل الاحد قطاع غزة، في إطار تفقد المشاريع التنموية والانسانية القطرية في غزة.

والاربعاء الماضي، أعلنت اللجنة القطرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية أنها ستبدأ بعملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 07/03/2021م.

وفعلت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت 6-3-2021 رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2021 عبر رابط وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن يتم صرف المنحة القطرية 100 دولار يوم غدٍ الاحد 7/3/2021، حسب ما اعلن رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت اعلنت تفاصيل اسماء المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2021.

وقالت الكحلوت في تصريحات لها امس الخميس: "الأسماء التي ستستفيد من المنحة القطرية لهذه الدفعة من استلم أقل من 17 مرة تتالياً، ومن استلم 17 دفعة ولديه 3 أبناء، ولا يوجد أسماء جدد".

وأضافت: "ستصرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة بواقع 100 دولار يوم الأحد القادم وفق إجراءات الوقاية والسلامة عبر أفرع البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن التنمية تبذل جهودا كبيرة مع اللجنة القطرية لوضع أسماء جديدة ضمن المنحة القطرية، مبينة أن لدى الوزارة 45 ألف اسم ينتظرون على قوائم الانتظار، لكن هناك لجان عليا تُقرر من هو المستفيد وتنظر للأسر المستفيدة من الأسر الأشد فقرا وحاجة.

وأكدت الكحلوت أن الوزارة تنتظر خلال الدفعة القادمة أن يتم الموافقة ووضع قواعد بيانات جديدة وتغيير قواعد الأسماء وصرف المنحة لأسر جديدة.

ولفتت إلى أن هناك مجموعة من الأسماء غير مستفيدة لا تنطبق عليهم شروط المنحة التي تخضع لمعيار الفقر، قمنا بإضافتهم في عدد من البرامج المتوفرة وسنبذل جهداً كبيراً حتى تتلقى هذه الفئة أكثر استفادة ممكنة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار :

ولفحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية الجديد شهر مارس 2021 ، ( هنا )