وفاة و135 اصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 6-3-2021 عن تسجيل حالة وفاة و135 اصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة أنها أجرت 1961 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، نتج عنها تسجيل ( 135 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتقع عدد المصابين التراكمي إلى 56063 اصابة أما الحالات النشطة بلغت 1870 حالة.

بينما سجلت الصحة تعافي 98 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة إلى 53634 حالة.

أما حالات الوفاة والحالات الخطرة فقد أشارت الصحة إلى أنها سجلت حالة وفاة اليوم السبت 6-3-2021 ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 559 حالة، أما الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة، بينما اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 41 حالة.