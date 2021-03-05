ما هي فوائد الجرجير للرجال؟ وهل ما يقال حول قدرة الجرجير على تحسين صحة الرجل الجنسية أمر حقيقي أم أنه مجرد خرافة؟ أهم المعلومات في الآتي.

غالبًا ما يتم ربط الجرجير بالصحة الجنسية للرجال، ولكن هل هناك بالفعل علاقة بينهما؟ أم أن الأمر مجرد إشاعة أو فرضية لا أساس لها من الصحة؟ التفاصيل في ما يأتي.

فوائد الجرجير للرجال

إليك أهم الفوائد التي قد يحملها الجرجير لصحة الرجال في ما يأتي:

تحسين قدرة العضلات على استعمال الأكسجين

يحتوي الجرجير على نسبة جيدة من النترات (Nitrate)، وهي مركبات كيميائية تتواجد في أنواع معينة من الأطعمة، وتساعد على تحسين قدرة العضلات على الاستفادة من الأكسجين الذي يصلها بشكل عن طريق جهاز الدوران.

لذا ونظرًا لاحتواء الجرجير على النترات فإن تناوله بانتظام قد يساعد على تحسين الأداء الرياضي وتحسين الأداء الجنسي كذلك لدى الرجال.

من الأطعمة الأخرى التي تعد مصادر جيدة للنترات: عشبة الراوند، والجزر، والباذنجان، والكرفس، بعض أنواع الخضراوات الورقية الخضراء.

مكافحة ضعف الانتصاب

وجد أن تناول الجرجير مع دواء مخصص لعلاج ضعف الانتصاب وارتفاع ضغط الدم قد يساعد على تحسين فعالية هذا النوع من الأدوية وتقوية تأثيرها.

يجب استشارة الطبيب عن أنواع هذه الأدوية لأنها ذات ضرر كبير على القلب والأوعية الدموية.

تعزيز إثارة الشهوة الجنسية

من فوائد الجرجير للرجال أنه قد يساعد على تعطيل المفعول السلبي لبعض المواد الكيميائية الضارة التي قد تتسلل إلى الجسم من البيئة المحيطة، وهي مواد قد يكون لها تأثير سلبي على الرغبة الجنسية للرجال.

يعزى هذا النوع من الفوائد المحتملة غالبًا لاحتواء الجرجير على أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة، وبعض العناصر النادرة (Trace minerals).

فوائد أخرى للجرجير

رغم أن الدراسات التي أجريت على فوائد الجرجير للرجال لا زالت قليلة جدًا وغير كافية لحسم الأمر بشأن كون الجرجير مفيدًا بالفعل للرجال أو غير مفيد، إلا أن للجرجير العديد من الفوائد المحتملة الأخرى للرجال والنساء على حد سواء، إليك قائمة بأهمها في ما يأتي:

خفض فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان

من فوائد الجرجير للرجال والنساء قدرته على محاربة السرطان، وذلك بسبب احتوائه على مركب سلفورافان (Sulforaphane) الذي يعمل على تثبيط أنزيم هيستون ديسيتيلاز (enzyme histone deacetylase)، وأبرز السرطانات التي يساهم الجرجير في مكافحتها هي الاتي:

سرطان الثدي.

سرطان البروستاتا.

سرطان الرئة.

تنظيم مستويات سكر الدم

إن الجرجير له خواص قادرة على المساعدة في خفض فرص الإصابة بالسكري، بالإضافة لمساعدة مرضى السكري على إبقاء حالتهم الصحية تحت السيطرة وخفض فرص إصابتهم بمضاعفات مرض السكري.

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين

إن قدرة الجرجير في المساهمة على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب ناتجة من النترات الموجودة بتركيبة الجرجير، والتي تعمل على خفض ضغط الدم مما يحسن عمل الأوعية الدموية، ويقلل الخطر من الإصابة بأمراض القلب.

يضاف إلى ذلك احتواء الجرجير على مضادات أكسدة تقلل من خطر التعرض للنوبة القلبية، والسكتة الدماغية.

تحسين صحة العظام

أحد فوائد الجرجير للرجال والنساء أنه يحسن صحة العظام ويزيد من كثافتها، مما يجعله جيد في مكافحة خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام.

محاذير ومخاطر

إن فوائد الجرجير للرجال أو للسيدات على حد سواء لا يعني عدم وجود أضرار للجرجير، فهناك أضرار للجرجير تظهر على بعض الأشخاص، وأبرزها الاتي:

ظهور رد فعل تحسسي لدى الأشخاص المصابين بحساسية تجاه الجرجير.

التفاعل بشكل سلبي مع بعض أنواع الأدوية عند تناولهما معًا من قبل المريض، خاصة مميعات الدم.

التلوث بأنواع معينة من البكتيريا التي قد تتسلل إلى أوراق الجرجير نتيجة سوء التخزين.