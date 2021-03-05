مصادر خاصة تكشف لمراسلنا: العاروري والرجوب التقيا في القاهرة سراً

كشفت مصادر مصرية مطلعة لمراسل "فلسطين اليوم"، أن رئيسا وفدي المصالحة في حركتي فتح وحماس، صالح العاروري، وجبريل الرجوب، اختتما جولة سرية من الحوار الثنائي في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، استمرت لساعات محدودة برعاية الوسيط المصري.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الحوار الثنائي السري هدفه استكمال لبعض القضايا العالقة ومناقشة القائمة الموحدة، والتأكيد على جولة الحوار التي ستضم كافة الفصائل منتصف الشهر الحالي في القاهرة.

وأكدت المصادر أن أجواء الحوار كانت إيجابية جداً.

وتفضل مصر دعوة طرفي الانقسام فتح وحماس للمناقشة حول القضايا التي تخصهم بشكل ثنائي بينما القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني ستستكمل في حوار الفصائل المقرر منتصف شهر آذار/ مارس الجاري.