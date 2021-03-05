9 وفيات و 1826 إصابة بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن وفاة 9 مواطنين وإصابة، 1826 بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 1270 مصاباً في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي في الضفة الغربية: " قلقيلية 75، الخليل 377، نابلس 306، ضواحي القدس 82، بيت لحم 165، طوباس 48، طولكرم 111، أريحا والأغوار 38، رام الله والبيرة 357، جنين 69، سلفيت 52"، قطاع غزة 146.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي في مدينة الضفة الغربية: " قلقيلية 37، الخليل 249، نابلس 103، ضواحي القدس 88، بيت لحم 111، طوباس 22، طولكرم 80، أريحا والأغوار 6، رام الله والبيرة 323، جنين 19، سلفيت 95"، قطاع غزة 137.

وتم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية سجلت كالتالي "قلقيلية 1، الخليل 4، بيت لحم 3، طوباس 1، طولكرم 1، أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 5، جنين1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 150 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.