الأوقاف تستنكر المصادقة على بناء مصعد للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ‏مصادقة ما يسمى بالمحكمة المركزية الصهيونية على بناء مصعد للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، محذرةً من تبعات هذه الخطوة الاستفزازية الخطيرة.

وقالت الأوقاف: "إن هذا القرار يأتي ضمن الاعتداءات المستمرة والسياسات التهويدية التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية في فلسطين بهدف السيطرة الكاملة عليها".

وأكدت الوزارة على أن مثل هذه الممارسات والسياسات الاحتلالية لن تمنح الشرعية لدولة الاحتلال ومستوطنيها، بل ستزيد شعبنا الفلسطيني تمسكًا ودفاعًا عن أرضه ومقدساته.

داعيةً الحكومات الإسلامية والعربية، وعلماء الأمة، والمنظمات الدولية التي تنادي بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحرك من أجل وقف ممارسات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.