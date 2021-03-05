الاحتلال يستكمل بناء الجدار الخرساني على حدود قطاع غزة

كشفت صحيفة عبرية، أن جيش الاحتلال االإسرائيلي أكمل بناء جدار خرساني تحت الأرض على حدود قطاع غزة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن الجدار جزء من الجهود التي تهدف إلى منع المقاومة الفلسطينية من العبور إلى إسرائيل عبر أنفاق على امتداد الحدود، لشن هجمات.

والجدار الخرساني، عبارة عن حاجز ممتد لمسافة 60 كم، والذي يشمل أيضا سياجا فوق الأرض، وأجهزة استشعار متطورة فوق وأسفلها، وأحدث أنواع التكنولوجيا التي تعالج تهديد الأنفاق وتمنع التسلل. وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي أن 95% تقريبا من الحاجز اكتمل، وسوف يدخل نطاق العمل في المستقبل القريب.