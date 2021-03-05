فتوح: نبذل جهد عالي لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، إنه يتم بذل جهود كبيرة لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري مدني وعسكري، مبينًا أنه لن يبقي أي ملف بدون حل.

وقال فتوح في تصريح عبر صفحته "فيسبوك": "الأخوة والأخوات جميعا الذين ينتظرون حل قضاياهم اقول لكم جميعا اليوم بدأت الحلول ولن تتوقف وكل المشاكل في طريقها الى الحل والأنصاف".

وتابع: "صبرتم سنوات فاصبروا قليلا وهذه أمانة نحن أمامكم ومعكم ولن نتردد في حل قضاياكم وأنصافكم، أعطونا المساحة التي تساعدنا وانتم معنا للمعالجة، ولا داعي للتعليقات التي لا تفيد وتسئ لمن يقف الى جانبكم".

وأردف: "كما تعاونا في حل الخصومات والتقاعد المالي سنستمر في بذل أعلى درجات الجهد لحل ملفات 2005 والمقطوعة رواتبهم والتقاعد القسري مدني وعسكري ولن نبقي أي ملف بدون حل وانصاف".

وختم حديثه: "كما بشرتكم قبل أكثر من شهرين على فضائية فلسطين بحل الملفات جميعها، أكرر لكم ستحل بقية الملفات، ولكن ليس بالطريقة التي يحاول البعض حرفها عن مسارها الصحيح، نحن معكم وبكم سنعالج كل الامور إن شاء الله".