سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 5 -3- 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الاخرى، حيث شهدت العملة السورية تراجعا في تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس/آذار 2021، في السوق السوداء.

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 5 -3- 2021

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 3790 ليرة للشراء، و3840 ليرة للبيع، مقابل 3900 ليرة للشراء و3950 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس الخميس.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

بعد انخفاض حاد لعملتها المحلية.. هل تصدر سوريا فئة 10 آلاف ليرة؟

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات إضافة إلى الحرب الأهلية الطاحنة.

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

سعر اليورو والإسترليني مقابل الليرة السورية

سجل سعر اليورو الأوروبي في سوريا، عند فتح تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4531 ليرة للشراء، و4596 ليرة للبيع، مقابل 4702 ليرة للشراء، و4767 ليرة للبيع في ختام تعاملات الخميس.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، صباح الجمعة، لدى السوق الموازية عند مستوى 5257 ليرة للشراء، و5337 ليرة للبيع، مقابل 5437 ليرة للشراء و5517 ليرة للبيع، عند إغلاق تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة، لدى السوق الموازية نحو 1008 ليرة للشراء، و1025 ليرة للبيع، مقابل 1038 ليرة للشراء و1054 ليرة للبيع في ختام تعاملات الخميس.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، عند فتح تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1029 ليرة للشراء، و1045 ليرة للبيع، مقابل 1059 ليرة للشراء، و1075 ليرة للبيع أمس الخميس.

وعن سعر الدينار الكويتي في سوريا، سجل خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، نحو 12523 ليرة للشراء، و12713 ليرة للبيع، مقابل 12868 ليرات للشراء، 13058 ليرة للبيع في ختام تعاملات أمس الخميس.