ناصر القدوة يؤكد دعمه في ترشح الأسير البرغوثي لرئاسة فلسطين

أكد ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أمس الخميس، إنه يدعم ترشّح زميله في اللجنة الأسير مروان البرغوثي للرئاسة الفلسطينية في الانتخابات القادمة.

وقال القدوة، للصحفيين على هامش لقاء مع الإعلاميين عبر تطبيق "زووم" للإعلان عن تشكيل "الملتقى الوطني الديمقراطي": "التزمت علنا، إذا أخونا مروان –فك الله أسره- بده (يريد) يترشح سأدعمه، وبالتالي لم يعد هناك خيارات أخرى مطروحة للنقاش".

وأضاف، أن لا طموح لديه في خوض الانتخابات الرئاسية، قائلا: "شخصيا، لا طموح لي في شيء معين".

وفي وقت سابق، أعلن مقربون من البرغوثي عزمه الترشح لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن الأسير مروان البرغوثي، اعتقله الاحتلال عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة؛ بتهمة "المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين".

وحول تشكيل قائمة انتخابية مع القيادي في حركة فتح محمد دحلان، قال القدوة: "هذه المجموعة لا يمكن أن تكون مقبولة من الشعب الفلسطيني بسبب ما قامت به الإمارات (التطبيع مع إسرائيل)، وبالتالي من الصعب أن نكون في مكان واحد مع رموز هذه المجموعة بسبب الموقف الشعبي، أما كوادر هذه المجموعة فمرحب بهم".

ومنذ إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بإجراء الانتخابات على 3 مراحل: تشريعية بنظام التمثيل النسبي الكامل في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني (البرلمان الممثل لفلسطينيي الخارج) في 31 أغسطس/آب تتجه الأنظار إلى الآلية التي ستشارك فيها "فتح" تلك الانتخابات.