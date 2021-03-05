طقس فلسطين.. أجواء شديدة البرودة حتى منتصف الاسبوع

توقع "طقس فلسطين، أن تسود أجواء شديدة البرودة خلال ساعات صباح اليوم الجمعة 5-3-2021، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال النهار لتصبح الأجواء معتدلة نسبياً مع ساعات الظهر والعصر خصوصاً في المناطق السهلية والساحلية، وتميل للبرودة قليلاً في الجبال.

وفي ساعات ليل الجمعة، تنخفض الحرارة مجدداً وتسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية نهاراً وتتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

اما يوم السبت، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح فوق معدلاتها بقليل، وتسود أجواء مستقرة ودافئة في المناطق الساحلية والسهلية، ومعتدلة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في الظل.

وفي ساعات الليل تسود اجواء مائلة للبرودة بشكل عام في مختلف المناطق خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

ويوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود اجواء باردة صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة وتسود اجواء مستقرة ومعتدلة نسبياً الى دافئة في المناطق السهلية والساحلية، وتميل للبرودة قليلاً في الجبال.

وفي ساعات الليل تعود الاجواء لتصبح باردة نسبياً بوجه عام وباردة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

فيما يطرأ انخفاض طفيف آخر على الحرارة، يوم الاثنين، التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود اجواء باردة بشكل ملحوظ صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة وتسود اجواء مستقرة وصحوة ومعتدلة نسبياً في المناطق السهلية والساحلية، وتميل للبرودة في الجبال، وفي ساعات الليل تعود الاجواء لتصبح باردة نسبياً بوجه عام وباردة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.