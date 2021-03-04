وزارة الزراعة بغزة توضح اسباب انخفاض اسعار الخضروات

أوضحت وزارة الزراعة في غزة اسباب تدني اسعار الخضروات في اسواق القطاع.

و اشارت الوزارة الى أن اسباب انخفاض اسعار الخضروات يرجع لارتفع حجم المعروض من هذه الأصناف في الأسواق ووفرة المحاصيل، وتوقف التصدير للخارج، واقتصار التسويق في الضفة المحتلة على كميات وأصناف محددة من الخضروات، نهيك عن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والتي ألقت بظلالها على انخفاض القوة الشرائية من قبل المواطنين.

و اكدت الوزارة انها تسعى جاهدة للوقوف بجانب المزارعين، وتتواصل مع كافة الجهات على الدوام لتقديم ما يمكن تقديمة للمزارع الفلسطيني ليبقى صامدا، ولن نتوانى لحظة عن خدمتهم.