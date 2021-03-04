مصرع 7 أشخاص جراء غرق سيارتهم في نهر النيل

أفادت مصادر مصرية، بمصرع 7 أشخاص جراء غرقهم في نهر النيل بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا في أسيوط بمصر، بعد سقوط سيارتهم التي يستقلونها في مجرى النهر.

وذكرت المصادر ذاتها، أن مياه النيل 7 أشخاص ابتلعت هم: محمد مختار كمال، وشحاتة سيد محمد، ومحمود عرفة عبدالحافظ، ومصطفي أشرف أحمد عبدالحافظ، وسيد عبدالرحيم خليفة عبدالحافظ، وحنفي محمود عبدالحافظ، ومصطفي كمال عبدالحافظ"، وجميعم من قرية الدوير.

وأوضحت أن السيارة سقطت في نهر النيل أثناء انتظارها بالمرسى الغربي لقدوم معدية قرية مجريس، للانتقال إلى مركز البداري، ولكن السائق فقد السيطرة على فرامل السيارة، فانزلقت في النهر.