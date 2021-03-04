فرض حظر تجول جزئي في الكويت جراء فيروس كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ووفق الاعلام الكويتي، يبدأ الحظر في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل، على أن يبدأ ذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وسجلت الكويت في الأيام الثلاثة الماضية قفزة قياسية في عدد إصابات كورونا، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، رفض مجلس الوزراء الكويتي قد رفض مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، واستعاض عنه بجملة قرارات جديدة متشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء كورونا في البلاد.