وزارة الصحة تعطي الجرعة الثانية من لقاح كورونا لأسرى محررين

قامت طواقم طبية من وزارة الصحة، اليوم الخميس، بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا، في مقر الوزارة برام الله، لعدد من الأسرى المحررين، الذين تلقوا الجرعة الأولى داخل سجون الاحتلال.

وأشرفت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، وفق بيان للوزارة، على إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لهم، وقالت الوزارة إنها تتابع جميع الأسرى المحررين الذين تلقوا الجرعة الأولى في سجون الاحتلال وتتواصل معهم لإعطائهم الجرعة الثانية في موعدها.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تتابع بشكل مكثف الأوضاع الصحية للأسرى داخل سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن سجون الاحتلال تفتقر لمقومات الحياة الصحية لأسرانا، وتساعد على انتشار الفايروس والأمراض، لا سيما انعدام التباعد الاجتماعي ووسائل التعقيم والوقاية.

وناشدت الوزيرة مؤسسات المجتمع الدولي والصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال للافراج عن الأسرى المرضى، حيث يعاني عدد منهم من العديد من الأمراض المزمنة التي تحتاج لرعاية صحية ومتابعة مكثفة.