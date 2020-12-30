اليابان في طريقها لصناعة "اقمار اصطناعية" من الخشب

قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن اليابان تعكف حاليًا على تطوير أقمار اصطناعية من الخشب بشكل كامل.

وأضافت الصحيفة، أن الحكومة اليابانية تعكف على هذا التطور في مسعى إلى الحد مما بات يعرف بـ"تلوث الفضاء"، حيث تتناثر أجزاء كثيرة مضرة في الغلاف الجوي.

وأوضحت أن الأقمار الاصطناعية المصنوعة من الخشب بشكل كامل ستحترق عندما تكون في طريقها إلى الأرض، دون أن تفرز أي مواد ضارة للجو.

وبدأت شركة "سيمي تومو فوريستري" اليابانية في البحث عن نوع من الخشب الذي تصفه بالمثالي لأجل إنجاز هذه المهمة، وستجري بحوثا بهذا الصدد، لإنجاح المشروع.

وبيّنت الصحيفة البريطانية، أن التجارب ستجري في ظروف شديدة على الأرض، ومن المرجح أن يكون هذا القمر الاصطناعي جاهزا بحلول سنة 2023.

الباحث في علم الفلك بجامعة طوكيو، تاكا دوي، أعرب عن قلقه الشديد إزاء مسألة الأقمار الاصطناعية التي تعاود الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض، فتحترق وتفرز جزيئات متناهية الصغر من مادة "الألومينا".

وقال دوي في تصريح صحفي: إنه "يتم إفراز هذه الجزيئات الصغيرة جدا من مادة (الألومينا) فإنها تنتقل إلى الجزء العلوي من غلاف الأرض الجوي وتظل في هذا المكان لسنوات طويلة".