سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 31-12-2020

سجلت سعر صرف الليرة التركية اليوم الخميس الموافق 31-12-2020 تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية ، بعدما أن شهدت الليرة التركية تذبذبات على سعر الصرف ، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الامريكية فرض عقوبات على مؤسسات وشخصيا تركية الشهر الجاري ، وهو ما خلق حالة إرباك واضحة عند المواطنين والمستمرين داخل الدولة التركية .

ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية ( العملة الوطنية ) وأيضًا مقابل العملات الأجنبية والعربية ، في إطار تعريف المواطنين وكافة المهتمين بالليرة بسعر الصرف .

صباح اليوم ، ارتفعت الليرة التركية لسادس جلسة على التوالي لنحو 0.4% إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ، حيثُ يعزوا خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع إلى تمديد اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا.

ونتيجة لهذا الارتفاع ، ساد آمال بأن اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة البريطانية، الذي جرى توقيعه قبل أيام من خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، سيبقي على التدفق الحالي للسلع بين البلدين.

وأكدت الحكومة التركية ، أن مؤشر (إم إس سي آي) قفز لأسهم الأسواق الناشئة بمعدل 1.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته في 13 عاما .

وبحسب وكالة ( رويترز ) الدولية ، أن قفز الأسهم في الأسواق الناشئة قابله إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بفعل إجراءات تحفيزية قياسية وتفاؤل بشأن لقاحات للوقاية من فيروس كورونا.

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار وبقية العملات اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 :

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار :

مبيع: 7.3832

شراء: 7.3721

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو :

مبيع: 9.0668

شراء: 9.0420

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي :

مبيع: 2.0075

شراء: 2.0049

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري) :

شراء: 390

مبيع: 396

سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني :

مبيع: 10.0642

شراء: 10.0094

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي :

مبيع: 24.2292

شراء: 24.1697

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي :

مبيع: 1.9634

شراء: 1.9606

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري :

مبيع: 2.0247

شراء: 2.0215

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