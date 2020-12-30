الدورة الثانية.. صحة غزة تسجل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 250 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، في الدورة الثانية لليوم.

وأوضحت الصحة، أن العدد الاجمالي للإصابات وصلت إلى 708 اصابة بعد فحص 2723 عينة بنسبة اصابة 26%.

وسجلت صحة غزة، اليوم، 10 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، و( 711) إصابة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة،

أنها أجرت 2055 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 995 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 39867 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 10176حالة

واجمالي المتعافين 29335 حالة ، واجمالي الوفيات 356 حالة وفاة

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 310 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 170 حالة.