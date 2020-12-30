العميد المبحوح يؤكد: استمرار الاغلاق الكلي بغزة وبدأ يؤتي ثماره

أكد رئيس خلية إدارة أزمة كورونا ومدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، العميد فايق المبحوح، اليوم الأربعاء، على استمرار الإجراءات الوقائية الحالية، ومنها: الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، والإغلاق المسائي، ومنع إقامة التجمعات بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، واستمرار إغلاق الصالات.

وأوضح المبحوح، في تصريح صحفي، أن خلية إدارة الأزمة ستُجري الأسبوع المقبل، تقييماً لكافة الإجراءات المتخذة حالياً، وسيتم النظر في تمديدها أو اتخاذ إجراءات جديدة.

حسب تقديرات وزارة الصحة، فإن "إجراء إغلاق يومي الجمعة والسبت بدأ يؤتي ثماره على صعيد تسطيح المنحنى الوبائي، وتخفيف الزيادة المضطردة في عدد الإصابات، لاسيما في ظل الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس" كما يقو المبحوح.

وأضاف: "يمكن القول إننا تجنّبنا - حتى الآن - سيناريوهات صعبة كانت متوقعة خلال فترة الشتاء الحالية، واستمرار ذلك مرهون بمدى تواصل الالتزام بالإجراءات المفروضة".

وتوجه العميد بالشكر المواطنين على تفهمهم للإجراءات التي تثقل عليهم وتحد من حركتهم في بعض الأحيان، لكننا مضطرون لذلك حتى لا نذهب إلى واقع أصعب.

ودعت المبحوح، المواطنين لمزيد من الالتزام باحتياطات الوقاية، وخاصة الشخصية منها، وكذلك منع التجمعات والازدحام؛ حفاظاً على السلامة العامة وحماية للأرواح.