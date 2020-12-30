صور ومسجات وعبارات قوية للتهنئة بالعام الجديد 2021 ، إذ يرافق بداية العام الجديد الحب والسعادة والفرحة للأشخاص حيث يبدأ هؤلاء بتخصيص رسائل التهنئة على هواتفهم ومواقع التواصل الاجتماعي لتبادلها مع الاهل والاحباب والزملاء للاستمتاع بهذا العام الجديد ، خاصة أن عام 2020 كان مليء بالأحداث المأسوفة كان ابرزها تفشي فيروس كورونا على مستوى دول العالم.

وخصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة التي هي بعنوان مسجات ورسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 ، والتي تنقل الحب والامل والطمأنينة كما يبدأ المواطنين في كافة الدول بالاحتفال بقدوم هذا العام الجديد .

مسجات وعبارات تهنئة بالعام الجديد 2021 :

أولاً: اقدم لك هديه اعتبرها عيديه براس السنة الجديدة الميلادية وبوسه لأحلي خدود ورديه.

ثانيًا: أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وسنة سعيدة عليكوا وعلينا مع آخر لحظات راس السنة نطفي شموع ونشعل شموع نتمى لكم سنة حب بلا دموع.

ثالثًا: كل عام وقلوبنا بالحب في الله أنقى كل عام وأرواحنا بذكر الله أنقى كل عام وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقى .

رابعًا: احلي لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد.

خامسًا: المتفائل يرى في العام الجديد صفحة بيضاء جديدة نكتب عليها أمنياتنا والمتشائم يرى فيه صفحة من العمر إنطوى

سادسًا: وفي كل عام تحرص فلسطين اليوم على توفير رسائل تهنئة برأس السنة الميلادية الجديدة للأصدقاء والعائلة والزملاء ، تابع معنا حتى النهاية .

سابعًا: أيام قليله وينتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه وتنطوي صفحاته معلنا بداية عام جديد فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح.

إليك أدعية ورسائل السنة الجديدة 2021 :

أولاً: اللهم اجعلها خيرا وأذقنا السعادة فيها وحقق لنا أمانينا.

ثانيًا: سأودع سنة بحلوها ومرها وكل مافيها وسأدخل سنة جديدة مختلفة أمنيتي دعاء من قلب صادق لكل من يحتاج بالشفاء وفرج الهم والسعادة والرزق سألقاكم بالسنة الجديدة ان اذن لي ربي بشفاء عاجل واراكم على خير.

ثالثًا: سوف نفتح الكتب، لنجد الصفحات الفارغة علينا أن نضع الكلمات بأنفسنا، يُعرف الكتاب بالفرص والصفحة الأولى من هذا الكتاب هي العام الجديد 2021.

رابعًا: تبدأ سنة جديدة لا نعلم خفاياها ولكننا نعلم من مُدبرها ونثق به

خامسًا: اللهم اجعل عامنا الحالي عامًا مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر.

سادسًا: اللهم اجعلها خيرا وأذقنا السعادة فيها وحقق لنا أمانينا.

سابعًا: الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.







