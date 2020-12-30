إيران توافق على دفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

وافق مجلس الوزراء الإيراني، الأربعاء، على دفع مبلغ 150 ألف دولار كتعويض لكل واحدة من أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أعلنت إيران عن إسقاطها عن طريق الخطأ بصاروخين في العاصمة طهران.

وبحسب خبر أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" فإن مجلس الوزراء "وافق على دفع مبلغ 150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو لكل واحدة من أسر وأقارب المتوفين على متن الطائرة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن".

وتحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينج 737" بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران متجهة إلى كييف صباح يوم 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم ينجُ أي من الركاب البالغ عددهم 176 شخصًا.

ولم يقبل المسؤولون الإيرانيون في البداية الادعاءات بإصابة الطائرة، ثم أعلنت هيئة الأركان العامة أن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخين أطلقهما نظام الدفاع الجوي نتيجة "خطأ إنساني" أثناء مرورها فوق "نقطة عسكرية حساسة".

وتأتي موافقة مجلس الوزراء الإيراني على دفع التعويضات لأسر الضحايا، عقب جولات مستمرة من التفاوض بين إيران وأوكرانيا.