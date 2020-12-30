محافظ سلفيت يقرر إعادة فتح بلدتين يوم غدٍ الخميس

قرر محافظ محافظة سلفيت اللواء عبد الله كميل مساء اليوم الأربعاء، إعادة فتح بلدتي كفر الديك ورافات بالمحافظة، يوم غد الخميس.

ووفق بيان لمحافظ محافظة سلفيت، فإنه "بعد التشاور مع مديرية الصحة وجهات الاختصاص بالمحافظة، تقرر إعادة فتح بلدتي رافات وكفرالديك يوم غدٍ الخميس الموافق 31/12/2020، مع التأكيد على الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية، وبقرار الإغلاق المعلن من قبل الحكومة يومي الجمعة والسبت، والإغلاق المسائي لمواجهة تفشي فيروس كورونا".

وشدد محافظ سلفيت على المواطنين المصابين أو المخالطين بضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعلنة، وعدم اختراق الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية.

ودعا المحافظ كميل، بلدات وقرى محافظة سلفيت إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة، التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء، والالتزام بلبس الكمامات والتباعد وخاصة في الأماكن المغلقة.