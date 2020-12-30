الاتحاد الإسلامي يحذر (الاونروا) من تقليص الخدمات وتأخير رواتب الموظفين

حذر الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية التابع لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من تقليص الخدمات وتأجيل أو تأخير ونقص رواتب الموظفين؛ لأنها ستحيل مئات وآلاف الأسر إلى مزيد من المعاناة والجوع والفقر.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن مجرد التفكير بالقيام بوقف صرف الكوبونات يضع وكالة الغوث في دائرة الشبهة، بل في دائرة العداء لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح البيان، انه من واجب (الاونروا) هو الاستمرار في تقديم الخدمات وتحسينها وليس التنصل منها وإنقاصها، محذرًا من أي تصرف يخالف ذلك إنما يتعارض مع بنود القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان.

وبيّن الاتحاد الإسلامي، ان الاحتلال ما يزال يجثم على صدور أبناء شعبنا الفلسطيني، ولا يزال يشدد الحصار والتضييق.

وشدّد على أن استمرار الاحتلال على ارض فلسطين يترتب على الوكالة أن تستمر بالقيام بواجباتها كاملة دون نقصان.

وكانت وكالة الغوث قد أعلنت الشهر الجاري، عن وجود عجز في توفير رواتب الموظفين، وأن لديها نقص في الميزانيات العامة، ما تسبب في عجز في تقديم خدماتها المقدمة لنحو 5 ملايين لاجئ.