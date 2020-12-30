طريقة الستجيل عبر رابط نظام فارس التعليمي الجديد 1442 التعليمي

تعرف على طريقة الستجيل عبر رابط نظام فارس التعليمي الجديد 1442 في السعودية ، خصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة حتى يمكن كافة الفئات في المملكة العربية السعودية من الاستفادة من خدمات نظام فارس الالكتروني ، إذ زادت عمليات البحث على جوجل الشهير من اجل الحصول على الرابط ومن خلاله إتمام جميع الاجراءات التي تخص بعض المعاملات التي تتبع لدارة الموارد البشرية .

وحرص الموقع على توفير خطوات التسجيل عبر رابط نظام فارس التعليمي الجديد 1442 في المملكة العربية السعودية ، عبر مقالة يسهل من خلال فهم خطوات التسجيل في النظام التعليمي والتي تم أنشاءه حرصًا علي سلامة المواطنين من الاصابة امرض كورونا الجديد.

طريقة إدخال الدورات في نظام فارس التعليمي :

رابط الدخول على نظام فارس ( اضغط هنا ).

أولاً: وفي الخطوة الأولى ، بعد ادخال الدورات بالماسح الضوئي(Scanner) .

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الثانية ، يترتب فتح ملف بور بوينت PowerPoint .

ثالثًا: ادراج كل دورة صورة في شريحة وحدة في البور بوينت مرتبة حسب تسلسل نظام فارس

رابعًا: وبعدها الانتهاء من الخطوة السابقة، يتم (حفظ باسم )واختار من القائمة نمط الحفظ pdf .

ملاحظة/ يمكن ارفاق الدورات في نظام فارس مرتبه كصورة.

مزايا نظام فارس 1442 :

ومن المزايا التي يتمتع بها نظام فارس سيتمكن مديري المدارس في السعودية من معرفة الطلبات المقدمة من قبل المعلمين والموظفين التابعين للوزارة بكل سهولة ويسر

وأكدت الوزارة على ضرورة إدخال أنشطة التطوير المهني لجميع العاملين في الوظائف التعليمية المختلفة وذلك حتي موعد أقصاه 31 من شهر ديسمبر للعام الحالي 2020 ميلادية والموافق 16/5/1442 هجرية.

وأشارت إلى ان تفعيل نظام فارس سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، معللةً هذا بسبب التعطل الذي حدث منذ ثلاث أيام متواصلة، كما أنها اهابت بضرورة إدخال الأنشطة التربوية حيث لم يتبقى الكثير من الوقت لإضافة الدورات التدريبية الخاصة بالمعلمين .

تعرف شروط طلب الحصول على إيجازه مرضية للمعلمين عبر نظام فارس :

أولاً: الدخول علي الموقع الرسمي لنظام فارس.

ثانيًا: يجب علي المعلم اختيار صلاحية الخدمات الذاتية الخاصة به.

ثالثًا: يجب الضغط علي اختيار طلبات الإجازة.

رابعًا: بعد الضغط علي اختيار طلبات الإجازة سوف يتم انتقالك إلي صفحة أخري بها عدة اختيارات منها نوع الإجازة، وموعد بداية الإجازة وموعد انتهائها .

خامسًا: يجب الضغط علي احتساب المدة الخاصة بالإجازة المرضية.

سادسًا: ارفاق الأوراق الخاصة بالحالة المرضية.

وفي المرحلة الأخيرة، يترتب الضغط علي تنفيذ.

روابط: رابط نظام فارس 1442 :

https://paltoday.ps/ar/post/393425/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-1442-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84

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