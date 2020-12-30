آلية توزيع المنحة القطرية 100 دولار الجديدة شهر ديسمبر 2020 وعدد المستفيدين

من المقرر أن تعلن اللجنة القطرية عن رابط فحص المنحة القطرية شهر ديسمبر 2020 ، في الوقت القصير خاصة الدخول في شهر يناير من العام الجديد 2021 حيث يترقب مئات الالاف من الاسر الفقيرة والتي تسفيد من المساعدات المالية من المنحة نزول الرابط الذي يمكنهم من معرفة أسماء المستفيدين ، وفي هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم عن المنحة سنتعرف معًا عن موعد وآلية الصرف تابع معنا حتى النهاية .

ومنذ كتابة هذا التقرير لم تصدر اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار الجديد شهر 12-2020 وعن اعداد المستفيدين منها ، فيما يواصل الموقع متابعة موقع اللجنة فيما يخص الإعلان عن الموعد وآلية التوزيع ونشر رابط المنحة .

وكان السفير القطري محمد العمادي اعلن الشهر الماضي عن توزيع المنحة القطرية الخاصة بشهر نوفمبر 2020 ، حيث استفاد منها قرابة 100 ألف مستفيد وجميع من الاسر الفقيرة والتي ليس لديها دخل ثابت بواقع 100 دولار لكل عائلة .

وصرفت اللجنة أموال المنحة القطرية 100 دولار لكل عائلة عبر فروع البريد في جميع محافظات قطاع غزة ، وفق آلية معينة تراعي مسافات التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المستفيدين من الإصابة من وباء كورونا .

وتهدف مساعدات المنحة القطرية مساعدة الاسر من الخروج من الازمة المعيشية والاقتصادية التي تعاني من تداعيات الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 ، حيث تفرض حكومة الاحتلال الحصار برا وجوا وبحرا تحت حجج واهية .

الشروط التسجيل في المنحة القطرية 12- 2020 :

أولاً: من استلم أقل من 15 مرة .

ثانيًا: من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.

إليك رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار 12 – 2020 :

تعتبر وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة الجهة الرسمية عن نشر رابط فحص المنحة القطرية شهر ديسمبر 2020 ، وحال تم نشره سنضعه لكم هــــــــــــــــــــنا فورًا كونوا على قرب .